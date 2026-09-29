"Магія бізнесу" замість тиску. Трамп підтримав план послаблення санкцій проти РФ, - ЗМІ

План Трампа щодо налагодження відносин з РФ

Кілька місяців тому посланець президента США Дональда Трампа у Східній Європі Джон Коул звернувся до нього з новою ідеєю. Йшлося про вихід з глухого кута у відносинах США з Москвою, пише видання.

План передбачав принцип "послуга за послугу": Кремль звільнює деяких політичних в'язнів, а США взамін послаблюють санкції проти російської економіки. Трамп погодився на це, уточнює The Atlantic.

Ця нова ініціатива перебуває на ранніх стадіях і не є публічно оголошеною. Проте може просунути кілька цілей президента США одночасно:

допоможе реінтегрувати Росію у світову економіку,

розширить переговори Трампа з Кремлем за межі війни в Україні.

Це може допомогти США підписати вигідні угоди щодо:

російської нафти,

дизельного палива,

рідкісноземельних мінералів,

інших товарів.

Видання пише, що звільнення в'язнів з гуманітарних міркувань могло б підсилити аргументи Трампа на отримання Нобелівської премії миру.

Реакція світу

Однак цей новий підхід до взаємодії з РФ, ймовірно, обурить українців, європейців і навіть багатьох союзників Трампа на Капітолійському пагорбі, каже видання.

Адже потенційна ділова угода між США та Росією ризикує спрямувати гроші до армії РФ під час війни проти України та її погроз ширшою війною проти Європи.

Посланці шукають шляхи

Навіть на тлі підписання законопроєкту Ліндсі Грєма про "пекельні санкції" проти РФ дипломатичні посланці Трампа тихо шукають способи послабити санкції США та вести бізнес з Москвою, зауважили журналісти.

Минулого тижня Трамп оголосив, що США ведуть переговори з Білоруссю щодо "масштабної" калійної угоди. Джон Коул, колишній адвокат Трампа, сказав виданню, що Росія також бере участь у цих переговорах.

З початку війни в Україні США уникали торговельних угод за участю Росії. Ця угода стане рідкісним винятком, на думку Коула, і допоможе просунути справу миру.

Джон Коул витратив понад рік на тестування нової стратегії в Білорусі. У переговорах з диктатором Олександром Лукашенком він домігся звільнення сотень в'язнів з білоруських в'язниць. Натомість США послабили санкції проти режиму Лукашенка та домовилися про купівлю поташу.

Коул тепер вирішив спробувати той самий спосіб з РФ.

Гроші на мирній угоді

Посланці Трампа хочуть заспокоїти Путіна обіцянкою економічного зростання. Після свого візиту до Кремля на початку вересня Джаред Кушнер розповів про гроші, які можна заробити на мирній угоді. За його словами, це важлива частина стратегії Трампа.

Останніми тижнями українці були вражені, пише видання, почувши, як посланці Трампа використовують мирні переговори як засіб просування ділових угод.

"Ось що ними зараз рухає", - сказав The Atlantic один із переговірників про американців.

Другий переговірник додав: "Вони вірять у магію бізнесу. Вони думають, що якщо вони укладуть ці ділові угоди, росіяни не повернуться до мілітаризму після війни".

Наразі, додав другий переговірник, посланці Трампа не бачать способу вести бізнес з Росією без хоча б часткового припинення вогню в Україні.

Але стратегія Коула пропонує можливий обхідний шлях. Звільнення російських політичних в'язнів може дати США привід для послаблення санкцій і стоврить простір для фінансових операцій з росіянами.

На думку Коула, такі угоди можуть допомогти наблизити війну в Україні до припинення вогню, послабивши напруженість між Росією та Заходом.

"Економічні зв'язки зазвичай призводять до нормального життя", – сказав він виданню.

Як йде реалізація плану

Вчора Білий дім висунув кандидатуру Коула на посаду спеціального посланника президента з питань заручників у ранзі посла. Його ще повинне затвердити Сенат.

На прохання прокоментувати його місію, чиновник Білого дому сказав:

"Президент та його команда, як і раніше, віддані ідеї продовжувати відігравати конструктивну роль у припиненні війни між Росією та Україною, і він залишається оптимістом щодо того, що ми зрештою досягнемо мирної угоди".

Коул планує координувати свої зусилля зі Стівом Віткоффом, який є головною контактною особою Трампа з росіянами.

Ця угода з Білоруссю значною мірою стала результатом роботи Коула. У відповідь на звільнення політичних в'язнів США зняли деякі зі своїх санкцій проти режиму цієї країни, щоб дозволити угоді продовжитися.

Європейські країни не погодилися послабити власні санкції проти Білорусі та відмовилися дозволити транспортування поташу з Білорусі через свою територію. Це означає, що поташ буде транспортуватися, ймовірно, через Росію, перш ніж він потрапить на міжнародні ринки.

"Якщо Захід купує поташ, то йому доводиться мати справу з росіянами та білорусами. Тож ви сідаєте за стіл переговорів і торгуєтеся щодо ціни або шукаєте шляхи його вивезення", - сказав виданню Коул.

Коул заявив, що його стратегія не залишить Україну, але вона буде спрямована на зміцнення зв'язків між США та Росією. Мета - заохотити Путіна до припинення війни в рамках ширшого порядку денного бізнесу та торгівлі із Заходом.