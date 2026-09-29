"Магия бизнеса" вместо давления. Трамп поддержал план ослабления санкций против РФ, - СМИ

План Трампа по налаживанию отношений с РФ

Несколько месяцев назад посланник президента США Дональда Трампа в Восточной Европе Джон Коул обратился к нему с новой идеей. Речь шла о выходе из тупика в отношениях США с Москвой, пишет издание.

План предусматривал принцип "услуга за услугу": Кремль освобождает некоторых политических заключенных, а США взамен ослабляют санкции против российской экономики. Трамп согласился на это, уточняет The Atlantic.

Эта новая инициатива находится на ранних стадиях и не публично объявлена. Однако может продвинуть несколько целей президента США одновременно:

поможет реинтегрировать Россию в мировую экономику,

расширит переговоры Трампа с Кремлем за пределы войны в Украине

Это может помочь США подписать выгодные соглашения по:

российской нефти,

дизельному топливу,

редкоземельным минералам,

другим товарам.

Издание пишет, что освобождение заключенных по гуманитарным соображениям могло бы усилить доводы Трампа на получение Нобелевской премии мира.

Реакция мира

Однако, этот новый подход к взаимодействию с РФ, вероятно, возмутит украинцев, европейцев и даже многих союзников Трампа на Капитолийском холме, говорит издание.

Ведь потенциальное деловое соглашение между США и Россией рискует направить деньги в армию РФ во время войны против Украины и ее угроз более широкой войной против Европы.

Посланники ищут пути

Даже на фоне подписания законопроекта Линдси Грема об "адских санкциях" против РФ дипломатические посланники Трампа тихо ищут способы ослабить санкции США и вести бизнес с Москвой, отметили журналисты.

На прошлой неделе Трамп объявил, что США ведут переговоры с Беларусью по "масштабному" калийному соглашению. Джон Коул, бывший адвокат Трампа, сказал, что Россия также участвует в этих переговорах.

С начала войны в Украине США избегали торговых соглашений с участием России. Это соглашение станет редким исключением , по мнению Коула, и поможет продвинуть дело мира.

Джон Коул потратил больше года на тестирование новой стратегии в Беларуси. В переговорах с диктатором Александром Лукашенко он добился освобождения сотен заключенных из белорусских тюрем. США ослабили санкции против режима Лукашенко и договорились о покупке поташа.

Коул теперь решил попробовать тот же способ с РФ.

Деньги на мирном соглашении

Посланники Трампа хотят успокоить Путина обещанием экономического роста. После своего визита в Кремль в начале сентября Джаред Кушнер рассказал о деньгах, которые можно заработать на мирном соглашении. По его словам, это немаловажная часть стратегии Трампа.

В последние недели украинцы были поражены, пишет издание, услышав, как посланники Трампа используют мирные переговоры как средство продвижения деловых соглашений.

"Вот что ими сейчас двигает", - сказал The Atlantic один из переговорщиков об американцах.

Второй переговорщик добавил: "Они верят в магию бизнеса. Они думают, что если они заключат эти деловые соглашения, россияне не вернутся в милитаризм после войны".

В настоящее время, добавил второй переговорщик, посланники Трампа не видят способа вести бизнес с Россией без хотя бы частичного прекращения огня в Украине.

Но стратегия Коула предлагает возможный обходной путь. Освобождение российских политических заключенных может дать США повод для ослабления санкций и создает простор для финансовых операций с россиянами.

По мнению Коула, такие соглашения могут помочь приблизить войну к прекращению огня в Украине, ослабив напряженность между Россией и Западом.

"Экономические связи обычно приводят к нормальной жизни", - сказал он.

Как идет реализация плана

Вчера Белый дом выдвинул кандидатуру Коула на должность специального посланника президента по заложникам в ранге посла. Его еще должно утвердить Сенат.

По просьбе прокомментировать его миссию, чиновник Белого дома сказал:

"Президент и его команда по-прежнему привержены идее продолжать играть конструктивную роль в прекращении войны между Россией и Украиной, и он остается оптимистом относительно того, что мы в конце концов достигнем мирного соглашения".

Коул планирует координировать свои усилия со Стивом Уиткоффом , являющимся главным контактным лицом Трампа с россиянами.

Соглашение с Беларусью в значительной степени стало результатом работы Коула. В ответ на освобождение политических заключенных США сняли некоторые из своих санкций против режима этой страны , чтобы разрешить соглашению продлиться.

Европейские страны не согласились ослабить собственные санкции против Беларуси и отказались разрешить транспортировку поташа из Беларуси через свою территорию. Это значит, что поташ будет транспортироваться, вероятно, через Россию, прежде чем он попадет на международные рынки.

"Если Запад покупает поташ, то ему приходится иметь дело с россиянами и белорусами. Поэтому вы садитесь за стол переговоров и торгуетесь по цене или ищете пути его вывоза", - сказал Коул.

Коул заявил, что его стратегия не покинет Украину, но будет направлена на укрепление связей между США и Россией. Цель - привлечь Путина к прекращению войны в рамках более широкой повестки дня бизнеса и торговли с Западом.