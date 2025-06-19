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Магистратура для военных: как поступить без тестов и перейти на бюджет

Четверг 19 июня 2025 12:34
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Магистратура для военных: как поступить без тестов и перейти на бюджет Фото: Высшее образование для военных в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Военнослужащие, которые уже имеют диплом бакалавра, могут поступать в магистратуру по специальным условиям.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua.

Что предусматривает упрощенное поступление

Вместо обязательного ЕВЭ (единого вступительного экзамена по иностранному языку) и ЕФВВ (профессионального вступительного испытания) военные могут сдать собеседование по иностранному языку и пройти профессиональный экзамен непосредственно в учреждении высшего образования.

Этим правом могут воспользоваться:

  • участники боевых действий, в частности те, кто сейчас проходит военную службу (кроме срочников);
  • военнослужащие, полицейские, спасатели, а также работники Государственной уголовно-исполнительной службы - при условии поступления на контракт в военные вузы или учебные подразделения ЗВО (кроме специальностей "Право" и "Международное право").

Возможность перевода на бюджет

Кроме того, такие абитуриенты могут быть переведены на вакантные бюджетные места. Это касается лиц, которые:

  • поступили на контракт, но подпадают под категории участников боевых действий;
  • являются лицами с инвалидностью вследствие войны;
  • были лишены свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Перевод возможен только при наличии свободных бюджетных мест и при условии, что поступающий в год поступления получил образовательную степень бакалавра или специалиста.

Ранее РБК-Украина писало о вступительной кампании 2025 года в военные вузы Украины. Минобороны информирует об особенностях нынешнего набора, условиях поступления, новых специальностях и увеличенном госзаказе. Подать документы можно до 1 июля, а среди доступных вариантов - ведущие академии, институты и университеты, готовящие офицеров для различных сил обороны: от танковых и морских до ІТ и разведки.

Также мы рассказывали, что кафедра военной подготовки при Украинском государственном университете науки и технологий (г. Днепр) предлагает молодежи образование, которое сочетает военную и гражданскую карьеру. Обучение бесплатное, с предоставлением общежития, формы, питания и тренировок. Абитуриенты получают специальности в области транспорта, строительства и машиностроения и имеют возможность получить офицерское звание. Документы принимают до 20 июля 2025 года.

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