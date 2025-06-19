Магистратура для военных: как поступить без тестов и перейти на бюджет

Военнослужащие, которые уже имеют диплом бакалавра, могут поступать в магистратуру по специальным условиям.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua .

Что предусматривает упрощенное поступление

Вместо обязательного ЕВЭ (единого вступительного экзамена по иностранному языку) и ЕФВВ (профессионального вступительного испытания) военные могут сдать собеседование по иностранному языку и пройти профессиональный экзамен непосредственно в учреждении высшего образования.

Этим правом могут воспользоваться:

участники боевых действий, в частности те, кто сейчас проходит военную службу (кроме срочников);

военнослужащие, полицейские, спасатели, а также работники Государственной уголовно-исполнительной службы - при условии поступления на контракт в военные вузы или учебные подразделения ЗВО (кроме специальностей "Право" и "Международное право").

Возможность перевода на бюджет

Кроме того, такие абитуриенты могут быть переведены на вакантные бюджетные места. Это касается лиц, которые:

поступили на контракт, но подпадают под категории участников боевых действий;

являются лицами с инвалидностью вследствие войны;

были лишены свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Перевод возможен только при наличии свободных бюджетных мест и при условии, что поступающий в год поступления получил образовательную степень бакалавра или специалиста.