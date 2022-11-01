Магазини на генераторах, пункти обігріву та транспорт: як Харків готується до відключення світла

"Напередодні холодів ворог цинічно намагається залишити нас без світла, тепла та води. Хоче, щоби не ходив транспорт, не працювали магазини, аптеки, ринки. Російський агресор цілеспрямовано б'є енергетичною інфраструктурою", - заявив Терехов.

За словами міського голови, РФ намагається зламати волю українців, проте це їм не вдасться. Влада робитиме все можливе для того, щоб у будинку кожного харків'янина було тепло та світло.

"Що робити, якщо ваш будинок у період холодів залишився без світла та тепла? У кожному районі міста ми готуємо так звані пункти обігріву. Їх буде багато. І ви знатимете, де знаходиться найближчий до вас такий пункт. На всіх під'їздах будуть вивішені оголошення із зазначенням найближчих адрес пунктів", - пояснив мер.

За словами Терехова, у пунктах буде тепло та джерело електроживлення. Там можна буде перечекати той час, який знадобиться енергетикам та комунальникам для відновлення електропостачання. Також у цих пунктах забезпечать гарячу їжу, воду та медикаменти у разі потреби, а працювати вони будуть цілодобово.

"Магазини, аптеки, заправки працюватимуть на генераторах. Транспортні маршрути будуть автобусними. Ми готуємось. Впевнений, ворогові нас не зламати. Взаємодопомога, підтримка один одного, увага та чуйність до ближнього – це наша зброя, проти якої безсилі будь-які ракети", - додав Терехов.