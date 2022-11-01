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Магазины на генераторах, пункты обогрева и транспорт: как Харьков готовится к отключению света

Фото: Игорь Терехов, Харьковский городской голова (wikipedia org)
Автор: Дмитрий Браславский

Харьков уже готовится к отключению света, в каждом районе города будут устанавливаться так называемые пункты обогрева. Там можно будет переждать то время, которое понадобится энергетикам и коммунальщикам для восстановления электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковского городского головы Игоря Терехова.

"В преддверии холодов враг цинично пытается оставить нас без света, тепла и воды. Хочет, чтобы не ходил транспорт, не работали магазины, аптеки, рынки. Российский агрессор целенаправленно бьет энергетической инфраструктурой", - заявил Терехов.

По словам городского головы, РФ пытается сломать волю украинцев, однако это им не удастся. Власти будут делать все возможное для того, чтобы в доме каждого харьковчанина было тепло и свет.

"Что делать, если ваш дом в период холодов остался без света и тепла? В каждом районе города мы готовим так называемые пункты обогрева. Их будет много. И вы будете знать, где находится ближайший к вам такой пункт. На всех подъездах будут вывешены объявления с указанием ближайших адресов пунктов", - пояснил мэр.

По словам Терехова, в пунктах будет тепло и источник электропитания. Там можно будет переждать то время, которое понадобится энергетикам и коммунальщикам для восстановления электроснабжения. Также в этих пунктах обеспечат горячую еду, воду и медикаменты в случае необходимости, а работать они будут круглосуточно.

"Магазины, аптеки, заправки будут работать на генераторах. Транспортные маршруты будут автобусными. Мы готовимся. Уверен, врагу нас не сломать. Взаимопомощь, поддержка друг друга, внимание и отзывчивость к ближнему - это наше оружие, против которого бессильны любые ракеты", - добавил Терехов.

Напомним, что утром 31 октября Российская Федерация прибегла к массированному удару по территории Украины. В ряде областей раздались взрывы, попадание в объекты энергетической инфраструктуры.

Также российские войска 31 октября атаковали ракетами Харьков. Удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, в результате чего в городе наблюдаются проблемы с энерго- и водоснабжением.

Позже украинцев предупредили об отключении света из-за ударов россиян

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