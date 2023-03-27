Магазини, банки та McDonald’s. В Ізраїлі посилюються страйки через судову реформу

За даними видання, найбільші торгові центри та інші магазини в Ізраїлі заявили, що закриються, щоб підтримати загальнонаціональний страйк проти судової реформи.

Також до акції протесту приєдналися банки та ресторани McDonald’s, яких в Ізраїлі близько 200.

Крім того, дитсадки заявили, що завтра не будуть відкриватися, але сьогодні продовжать роботу у звичайному режимі. Школи та дитячі табори від завтра також закриються, оскільки починаються канікули перед святом Пасхи.

Деякі представники місцевої влади оголосили, що також підтримують масштабний страйк.

Фото: в Ізраїлі посилюються протести через судову реформу (Getty Images)

Чому в Ізраїлі спалахнули протести

Нагадаємо, що з січня в Ізраїлі проходять протести проти судової реформи, яку запропонував уряд прем'єра Біньяміна Нетаньяху. Нововведення передбачають значне обмеження повноважень Верховного суду, що суперечить демократичним принципам.

Проте після того, як глава уряду Нетаньяху відправив у відставку міністра оборони, який виступив проти реформи, Ізраїлі почалися нові масштабні мітинги. Акції протести супроводжувалися сутичками з правоохоронцями, а поліція розганяла учасників водометами.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав уряд зупинити реформу. Очікується, що Біньямін Нетаньяху може оголосити про це рішення.

Сьогодні опозиція закликала громадян влаштувати масштабний протест та страйк. Зокрема, найбільший в Ізраїлі аеропорт імені Бен-Гуріона призупинив свою роботу через страйк.