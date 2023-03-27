Магазины, банки и McDonald's. В Израиле усиливаются забастовки из-за судебной реформы

По данным издания, крупнейшие торговые центры и другие магазины в Израиле заявили, что закроются, чтобы поддержать забастовку против судебной реформы.

Также к акции протеста присоединились банки и рестораны McDonald's, которых в Израиле около 200.

Кроме того, детсады заявили, что завтра не будут открываться, но сегодня продолжат работу в обычном режиме. Школы и детские лагеря с завтрашнего дня также закроются, поскольку начинаются каникулы перед праздником Пасхи.

Некоторые представители местных властей объявили, что также поддерживают масштабную забастовку.

Фото: в Израиле усиливаются протесты из-за судебной реформы

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Почему в Израиле вспыхнули протесты

Напомним, что с января в Израиле проходят протесты против судебной реформы, которую предложило правительство премьера Биньямина Нетаньяху. Нововведения предполагают значительное ограничение полномочий Верховного суда, что противоречит демократическим принципам.

Однако после того, как глава правительства Нетаньяху отправил в отставку министра обороны, который выступил против реформы, Израиле начались новые масштабные митинги. Акции протесты сопровождались столкновениями со правоохранителями, а полиция разгоняла участников водометами.

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство остановить реформу. Ожидается, что Биньямин Нетаньяху может объявить об этом решении.

Сегодня оппозиция призвала граждан устроить масштабный протест и забастовку. В частности, самый большой в Израиле аэропорт имени Бен-Гуриона приостановил свою работу из-за забастовки.