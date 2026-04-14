Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У магазинах U420 проводять обшуки: що відомо

11:30 14.04.2026 Вт
2 хв
Що приховували заклади, які масово рекламували блогери?
aimg Олена Чупровська aimg Юлія Акимова
Фото: Поліція прийшла до U420 з обшуками - що знайшли і що шукають (t.me/UA_National_Police)

У Львові поліція нагрянула з обшуками до мережі магазинів U420 - заклади підозрюють у торгівлі наркотиками та відмиванні грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Читайте також: В Україні викрили дві наркогрупи: через Telegram продавали наркотик, сильніший за морфін

Заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Що відомо про обшуки

Слідчі працюють у межах одразу кількох кримінальних проваджень. Підозрювані можуть відповідати за:

  • участь у злочинній організації (ст. 255 КК України);
  • незаконний обіг наркотиків (ст. 307 КК України);
  • відмивання грошей (ст. 209 КК України).

За словами поліції, документувати діяльність магазинів мережі U420 правоохоронці почали ще у грудні 2025 року.

Детальніші подробиці у пресслужбі поліції пообіцяли повідомити після завершення всіх слідчих дій.

Фото: Обшуки у магазинах U420: що інкримінують мережі (t.me/UA_National_Police)

Нагадаємо, у березні журналісти Bihus.Info отримали результати лабораторного аналізу, які підтвердили: мережа U420 продавала особливо небезпечну речовину під виглядом "сувенірів".

Перші магазини з'явилися у Києві навесні 2025 року, відтоді мережа розрослася до трьох десятків закладів у столиці та почала відкриватися у Харкові, Львові, Дніпрі й Одесі.

Заклади позиціонували себе як кафешопи для "поціновувачів продуктів на основі легалізованого канабісу".

Раніше РБК-Україна повідомляло про затримання заступника директора Департаменту екологічної безпеки "Укрзалізниці".

Він вимагав 100 тисяч доларів від підприємця на Хмельниччині за "вирішення питання" з демонтажем залізничної колії. Посадовця спіймали на гарячому - в момент отримання готівки.

До того в Україні накрили велику наркомережу, що продавала наркотик дітям. Йдеться про десятки мільйонів гривень заробітків кожного місяця.

