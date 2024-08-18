МАГАТЕ заявило про вибух дрона біля ЗАЕС, це може вплинути на ядерну безпеку

Представники МАГАТЕ повідомили, що на окупованій ЗАЕС відбувся удар безпілотника, який стався за охоронною зоною станції.

Ймовірно, дрон нібито вибухнув неподалік ставків для охолодження та приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередачі - єдиної лінії 750 кіловольтів (кВ), що забезпечує енергопостачання ЗАЕС.

Команда МАГАТЕ побувала на місці влучання та помітила пошкодження, ймовірно, спричинені дроном, оснащеним вибухівкою. Зазначається, що цього разу обійшлося без постраждалих і пошкоджень обладнання АЕС. Але удар стався по дорозі між двома головними воротами ЗАЕС.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про загрозу ядерній безпеці та закликав сторони дотримуватися п’яти конкретних принципів, встановлених для захисту ЗАЕС.

"Я залишаюся надзвичайно стурбованим і повторюю свій заклик до максимальної стриманості усіх сторін", - наголосив він.

Пожежа на ЗАЕС 11 серпня

Нагадаємо, 11 серпня голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив про займання на ЗАЕС. Першими пожежу помітили жителі Нікополя.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив факт пожежі та заявив, що її влаштували російські окупанти.

В "Енергоатомі" вважають можливими причинами пожежі на ЗАЕС недбалість окупантів або свідомий підпал. Там додали, що перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не було зафіксовано.

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