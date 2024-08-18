МАГАТЭ заявило о взрыве дрона возле ЗАЭС, это может повлиять на ядерную безопасность

Представители МАГАТЭ сообщили, что на оккупированной ЗАЭС произошел удар беспилотника, который произошел за охранной зоной станции.

Вероятно, дрон якобы взорвался недалеко от прудов для охлаждения и примерно в 100 метрах от Днепровской линии электропередачи - единственной линии 750 киловольтов (кВ), что обеспечивает энергоснабжение ЗАЭС.

Команда МАГАТЭ побывала на месте попадания и заметила повреждения, вероятно, вызванные дроном, оснащенным взрывчаткой. В этот раз обошлось без пострадавших и повреждений оборудования АЭС. Но удар произошел по дороге между двумя главными воротами ЗАЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об угрозе ядерной безопасности и призвал стороны соблюдать пять конкретных принципов, установленных для защиты ЗАЭС.

"Я остаюсь чрезвычайно озабоченным и повторяю свой призыв к максимальному воздержанию всех сторон", - подчеркнул он.

Пожар на ЗАЭС 11 августа

Напомним, 11 августа глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил о возгорании на ЗАЭС. Первыми пожар заметили жители Никополя.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт пожара и заявил, что его устроили российские кафиры .

В "Энергоатоме" считают возможными причинами пожара на ЗАЭС халатность кафиров или сознательный поджог. Там добавили, что превышение контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не было зафиксировано.

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