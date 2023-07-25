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В МАГАТЕ заявили, що виявили протипіхотні міни на території ЗАЕС

Фото: Рафаель Гроссі, генеральний директор МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили протипіхотні міни на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.

У звіті агенства йдеться, що в буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім загородженням по периметру об'єкту виявили кілька мін. Експерти повідомили, що вони перебували в зоні обмеженого доступу, куди не має змоги потрапити обслуговуючий персонал станції.

"Нам було відомо про попереднє розміщення мін поза периметром майданчика, а також у певних місцях всередині. Наша команда обговорила це із заводом, і їм сказали, що це військове рішення, і воно знаходиться в зоні, яка контролюється військовими", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він додав, що наявність такої вибухівки на майданчику ЗАЕС суперечить стандартам безпеки Міжнародного агентства з атомної енергії та інструкціям з ядерної безпеки. Також, це створює додатковий психологічний тиск на персонал станції.

Загроза теракту на Запорізькій АЕС

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, розмістили вибухівку на охолоджувачі енергоблоків. Президент України Володимир Зеленський попереджав, що росіяни можуть влаштувати теракт на окупованій станції з викидом радіації. Генштаб ЗСУ інформував, що загарбники могли закласти вибухівку на дахах кількох реакторів.

Яка ситуація із четвертим енергоблоком станції

В Енергоатомі заявили, що російські окупанти 24 липня перевели четвертий енергоблок ЗАЕС у стан "гарячий зупин". У відомстві зазначили, що такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки, адже зараз експлуатація енергоблока має здійснюватися виключно у стані "холодний зупин".

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Запорізька АЕСМАГАТЭ