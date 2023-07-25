В МАГАТЭ заявили, что обнаружили противопехотные мины на территории ЗАЭС

В отчете агентства говорится, что в буферной зоне между внутренним и внешним заграждением по периметру объекта было обнаружено несколько мин. Эксперты сообщили, что они находились в зоне ограниченного доступа, куда не имеет возможности попасть обслуживающий персонал станции.

"Нам было известно о предварительном размещении мин вне периметра площадки, а также в определенных местах внутри. Наша команда обсудила это с заводом, и им сказали, что это военное решение, и оно находится в контролируемой военными зоне", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он добавил, что наличие такой взрывчатки на площадке ЗАЭС противоречит стандартам безопасности Международного агентства по атомной энергии и инструкциям по ядерной безопасности. Также это создает дополнительное психологическое давление на персонал станции.

Угроза теракта на Запорожской АЭС

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС. В частности, разместили взрывчатку на охладителе энергоблоков. Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что россияне могут устроить теракт на оккупированной станции с выбросом радиации. Генштаб ВСУ информировал, что захватчики могли заложить взрывчатку на крышах нескольких реакторов.

Какая ситуация с четвертым энергоблоком станции

В Энергоатоме заявили, что российские оккупанты 24 июля перевели четвертый энергоблок ЗАЭС в состояние "горячей остановки". В ведомстве отметили, что такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки, ведь сейчас эксплуатация энергоблока должна осуществляться исключительно в состоянии "холодной остановки".