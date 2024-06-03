У МАГАТЕ заявили, що плани Росії перезапустити Запорізьку АЕС небезпечні

Росія хоче перезапустити Запорізьку атомну електростанцію, яка тимчасово перебуває під її контролем. Такі плани небезпечні.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Гроссі після свого візиту до Москви підтвердив, що Росія має плани перезапустити ЗАЕС "в якийсь момент". Це пояснюється тим, що країна-агресор не хоче виводити станцію з експлуатації.

Гендиректор МАГАТЕ зазначив, що для перезапуску ЗАЕС необхідно виконати низку важливих умов.

"З точки зору того, що має відбутися, не повинно бути жодних вибухів або будь-яких подібних дій", - підкреслив Гроссі.

Він додав, що ЗАЕС також необхідно забезпечити більш стабільним зовнішнім електропостачанням.

"Це вимагає ремонту, важливого ремонту існуючих ліній, який наразі через військові дії дуже важко уявити", - розповів гендиректор МАГАТЕ.