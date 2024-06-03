В МАГАТЭ заявили, что планы России перезапустить Запорожскую АЭС небезопасны

Россия хочет перезапустить Запорожскую атомную электростанцию, которая временно находится под ее контролем. Такие планы являются небезопасными.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Гросси после своего визита в Москву подтвердил, что у России есть планы перезапустить ЗАЭС "в какой-то момент". Это объясняется тем, что страна-агрессор не хочет выводить станцию из эксплуатации.

Гендиректор МАГАТЭ отметил, что для перезапуска ЗАЭС необходимо выполнить ряд важных условий.

"С точки зрения того, что должно произойти, не должно быть никаких взрывов или каких-либо действий подобного рода", - подчеркнул Гросси.

Он добавил, что ЗАЭС также необходимо обеспечить более стабильным внешним электроснабжением.

"Это требует ремонта, важного ремонта существующих линий, который в настоящее время, из-за военных действий, очень трудно представить", - рассказал гендиректор МАГАТЭ.