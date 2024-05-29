Росіяни використовують ЗАЕС як військову базу для чеченських бойовиків, - ЦНС
Російські терористи використовують захоплену Запорізьку атомну електростанцію як військову базу для чеченських бойовиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як повідомляється, на ЗАЕС перебувають чеченські підрозділи Росгвардії "Ахмат" (ОМОН та СОБР), які облаштували на станції базу. В одному з приміщень чеченці навіть створили тир.
Як зазначає ЦНС, присутність бойовиків та їх техніки на станції окупанти пояснюють нібито охороною об’єкта, але насправді техніка й бойовики залучені до патрулювання містом та до репресій проти українців.
Ситуація на Запорізькій АЕС
Нагадаємо, російські терористи захопили Запорізьку АЕС ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. До того ж загарбники перетворили ЗАЕС на військовий об'єкт, розмістивши там солдатів та техніку, а також замінували територію станції.
Окрім того, російські війська використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами окупованої Запорізької АЕС. Українська розвідка показала відеодоказ.
Також зазначимо, що станція неодноразово переживала блекаути.
А нещодавно росіяни заявили про чергову "атаку дронів" на ЗАЕС, аби спробувати звинуватити в цьому Україну.
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