ua en ru
Ср, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни використовують ЗАЕС як військову базу для чеченських бойовиків, - ЦНС

Середа 29 травня 2024 16:31
UA EN RU
Росіяни використовують ЗАЕС як військову базу для чеченських бойовиків, - ЦНС Фото: росіяни використовують ЗАЕС як військову базу для чеченських бойовиків (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи використовують захоплену Запорізьку атомну електростанцію як військову базу для чеченських бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, на ЗАЕС перебувають чеченські підрозділи Росгвардії "Ахмат" (ОМОН та СОБР), які облаштували на станції базу. В одному з приміщень чеченці навіть створили тир.

Як зазначає ЦНС, присутність бойовиків та їх техніки на станції окупанти пояснюють нібито охороною об’єкта, але насправді техніка й бойовики залучені до патрулювання містом та до репресій проти українців.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, російські терористи захопили Запорізьку АЕС ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. До того ж загарбники перетворили ЗАЕС на військовий об'єкт, розмістивши там солдатів та техніку, а також замінували територію станції.

Окрім того, російські війська використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами окупованої Запорізької АЕС. Українська розвідка показала відеодоказ.

Також зазначимо, що станція неодноразово переживала блекаути.

А нещодавно росіяни заявили про чергову "атаку дронів" на ЗАЕС, аби спробувати звинуватити в цьому Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС Війна в Україні
NEWS
Літаки та БТРи. Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України
Літаки та БТРи. Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України
DAILY
Наталія Шамрай, ЦНАП КМДА: Оновлені дані у нас та в ТЦК – це рівнозначні документи
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Наталія Шамрай, ЦНАП КМДА: Оновлені дані у нас та в ТЦК – це рівнозначні документи