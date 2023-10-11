ua en ru
Ср, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

МАГАТЕ на Запорізькій АЕС частково перевірили енергоблоки на предмет мінування: подробиці

Енергодар, Середа 11 жовтня 2023 21:11
UA EN RU
МАГАТЕ на Запорізькій АЕС частково перевірили енергоблоки на предмет мінування: подробиці Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії сьогодні, 11 жовтня, перевірили дах енергоблока № 2 на Запорізькій АЕС на предмет мінування. Заборонених вибухових об'єктів вони не виявили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.

"З вершини будівлі група МАГАТЕ також могла спостерігати весь дах машинного залу, а також частини дахів реакторних будівель і машинних залів енергоблоків 1 і 3. Вони також не побачили жодних мін або вибухових речовин", - сказав директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Зазначається, що МАГАТЕ продовжить звертатися зі своїм давнім проханням також відвідати дахи реакторних блоків №№ 1, 5 і 6 для контролю за дотриманням п'яти конкретних принципів захисту ЗАЕС.

"Сьогоднішня подія сталася після того, як 3 серпня експертам МАГАТЕ було дозволено доступ на дахи блоків 3 і 4 після повідомлень про те, що там могла бути закладена вибухівка. Також у той момент вони не помітили жодних мін або вибухових речовин", - йдеться у повідомленні.

Гроссі зазначив, що це крок у правильному напрямку, але МАГАТЕ, як і раніше, необхідно більше доступу для оцінювання дотримання п'яти принципів, які було представлено та отримало підтримку в Раді Безпеки ООН.

Ситуація на ЗАЕС

Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку повномасштабного вторгнення. Інтервенти не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують сховища для зберігання техніки та розташування живої сили. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

Нещодавно через злочинні дії російських окупантів на Запорізькій атомній електростанції на четвертому енергоблоці стався інцидент із витоком води з першого контуру до другого. Радіологічного викиду в довкілля не було.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що РФ може створити умови, які спричинять ядерний інцидент після деокупації Запорізької АЕС українськими захисниками.

У липні експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили протипіхотні міни на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС Російська Федерація МАГАТЭ Запорожская область Війна в Україні
NEWS
Остання фаза чи середина? Експерти оцінили, на якому етапі війни Україна
Остання фаза чи середина? Експерти оцінили, на якому етапі війни Україна
DAILY
Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати