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МАГАТЭ на Запорожской АЭС частично проверили энергоблоки на предмет минирования: подробности

Энергодар, Среда 11 октября 2023 21:11
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МАГАТЭ на Запорожской АЭС частично проверили энергоблоки на предмет минирования: подробности Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Эксперты Международного агентства по атомной энергии сегодня, 11 октября, проверили крышу энергоблока № 2 на Запорожской АЭС на предмет минирования. Запрещенных взрывных объектов они не обнаружили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ.

"С вершины здания группа МАГАТЭ также могла наблюдать всю крышу машинного зала, а также части крыш реакторных зданий и машинных залов энергоблоков 1 и 3. Они также не увидели никаких мин или взрывчатых веществ", - сказал директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Отмечается, что МАГАТЭ продолжит обращаться со своей давней просьбой также посетить крыши реакторных блоков №№ 1, 5 и 6 для контроля за соблюдением пяти конкретных принципов защиты ЗАЭС.

"Сегодняшнее событие произошло после того, как 3 августа экспертам МАГАТЭ был разрешен доступ на крыши блоков 3 и 4 после сообщений о том, что там могла быть заложена взрывчатка. Также в тот момент они не заметили никаких мин или взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.

Гросси отметил, что это шаг в правильном направлении, но МАГАТЭ по-прежнему необходимо больше доступа для оценки соблюдения пяти принципов, которые были представлены и получили поддержку в Совете Безопасности ООН.

Ситуация на ЗАЭС

Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале полномасштабного вторжения. Интервенты не только нарушают режим эксплуатации станции, но используют хранилища для хранения техники и расположения живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Недавно из-за преступных действий российских кафиров на Запорожской атомной электростанции на четвертом энергоблоке произошел инцидент с утечкой воды из первого контура до второго. Радиологического выброса в окружающую среду не было.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что РФ может создать условия, которые повлекут за собой ядерный инцидент после деоккупации Запорожской АЭС украинскими защитниками.

В июле эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили противопехотные мины на периферии площадки Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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