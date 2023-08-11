В "Енергоатомі" зробили заяву щодо ситуації на Запорізькій АЕС

Через злочинні дії російських окупантів на Запорізькій атомній електростанції на четвертому енергоблоці стався інцидент із витоком води з першого контуру до другого. Радіологічного викиду в довкілля не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом" .

"Це сталось через порушення цілісності третього парогенератора, розташованого в герметичній оболонці блоку. Відтак окупаційне керівництво розпочало переведення четвертого енергоблока ЗАЕС у стан "холодний зупин", - йдеться в повідомленні.

Водночас протягом наступних трьох днів окупанти планують перевести шостий енергоблок ЗАЕС у "гарячий зупин", що є черговим порушенням умов ліцензії та вимог "Енергоатома".

"Некомпетентне нелегітимне "керівництво" ЗАЕС від "Росатома" послідовно виводить блоки захопленої станції з ладу. І цей злочин із навмисним пошкодженням обладнання четвертого енергоблока, яке призвело до порушення цілісності вже трьох із пʼяти наявних фізичних бар'єрів на шляху розповсюдження радіації, витоку потенційно радіоактивної води першого контура за встановлені межі, пошкодження дороговартісного обладнання першого контура, буде розслідуваний", – наголосив президент "Енергоатома" Петро Котін.

Він також повідомив, що високовольтну лінію зв‘язку 750 кВ відремонтували і ЗАЕС підключена до основної лінії живлення.

"Подальша окупація Запорізької АЕС Росією, керування станцією нелегітимним та непідготовленим рашистським керівництвом, яке не несе жодної відповідальності за ядерну та радіаційну безпеку об‘єкта, постійно наближає ЗАЕС до катастрофи. Зупинити ядерну і радіаційну загрозу можна лише якнайшвидше повернувши контроль над станцією її законному оператору - "Енергоатому",- наголошується в повідомленні.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізьку АЕС окуповано російськими військами з початку масштабного вторгнення РФ в Україну. Росіяни не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують її сховища для зберігання техніки та живої сили. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистеми України.

Раніше повідомлялось, що Запорізька АЕС втратила живлення в ніч на четвер, 10 серпня. Станцію довелося переключити на єдину доступну резервну лінію.

Зокрема, на початку липня Запорізьку АЕС вперше за чотири місяці вдалося підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач. При цьому ситуація на станції ускладнилася після підриву Каховської ГЕС, яка забезпечувала охолоджувачі станції водою.