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МАГАТЕ створила постійну місію на Південноукраїнській АЕС

Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) створила постійну місію на Південноукраїнській АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення гендиректора організації Рафаеля Гроссі у Twitter.

"Прапор МАГАТЕ тепер майорить на Південноукраїнській атомній електростанції. Ми залишаємося тут, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку під час конфлікту, що триває", - заявив він.

Гроссі наголосив, що незабаром МАГАТЕ постійно буде присутня на всіх українських АЕС.

Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ має намір розмістити своїх інспекторів на всіх українських АЕС.

Крім того, нещодавно Гроссі заявив, що домовитися про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем окупантів, стає дедалі складніше.

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