МАГАТЭ создала постоянную миссию на Южно-Украинской АЭС

"Флаг МАГАТЭ теперь развевается на Южно-Украинской атомной электростанцией. Мы остаемся здесь, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность во время продолжающегося конфликта", - заявил он.

Гросси подчеркнул, что вскоре МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на всех украинских АЭС.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ намерено разместить своих инспекторов на всех украинских АЭС.

Кроме того, недавно Гросси заявил, что договориться о создании зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС, которая временно находится под контролем оккупантов, становится все сложнее.

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