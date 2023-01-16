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МАГАТЭ создала постоянную миссию на Южно-Украинской АЭС

Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) создало постоянную миссию на Южно-Украинской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение гендиректора организации Рафаэля Гросси в Twitter.

"Флаг МАГАТЭ теперь развевается на Южно-Украинской атомной электростанцией. Мы остаемся здесь, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность во время продолжающегося конфликта", - заявил он.

Гросси подчеркнул, что вскоре МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на всех украинских АЭС.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ намерено разместить своих инспекторов на всех украинских АЭС.

Кроме того, недавно Гросси заявил, что договориться о создании зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС, которая временно находится под контролем оккупантов, становится все сложнее.

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