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МАГАТЕ стурбоване намірами Ізраїлю вдарили по ядерних об'єктах Ірану

Фото: в МАГАТЕ стурбовані ймовірністю атак Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі стурбований імовірними ударами Армії оборони Ізраїлю про ядерних об'єктах на території Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За словами Гроссі, Іран закрив свої ядерні об'єкти в неділю, 14 квітня, з "міркувань безпеки".

В понеділок, 15 квітня, доступ до об'єктів був відкритий, але влада країни не допустила до них інспекторів МАГАТЕ з поясненням "доки ми не переконаємося, що ситуація повністю заспокоїлася".

"Ми збираємося відновити роботу завтра (16 квітня. - ред.). Це не вплинуло на нашу інспекційну діяльність", - сказав Гроссі журналістам у Нью-Йорку.

Відповідаючи на питання про можливість удару Ізраїлю по іранських ядерних об'єктах, Гроссі сказав: "Ми завжди стурбовані такою можливістю". Він закликав до "крайньої стриманості".

Ядерні об'єкти Ірану

Починаючи з 2011 року, МАГАТЕ висловлює занепокоєння можливим військовим виміром ядерної програми Ірану. Відтоді було оприлюднено ряд доповідей, в яких йшлося про цю можливість.

2 січня 2021 року влада Ірану офіційно повідомила МАГАТЕ про намір збагачувати уран до 20%. А вже 4 січня на іранському ядерному об'єкті у Фордо почався процес збагачення урану на рівні 20%.

7 січня офіційний представник Організації атомної енергії Ірану Бехруза Камальванді, заявив, що Іран може "спокійно" довести збагачення урану до 90%.

Восени 2022 року іранська влада почала масове нарощення можливостей зі збагачення урану, використовуючи центрифуги на підземному заводі в Натанзі.

У березні цього року МАГАТЕ підтвердило виявлення в Ірані збагаченого урану, близького за концентрацією до придатного для виготовлення зброї.

У березні видання Bloomberg повідомляло, що перспектива отримання Іраном російських систем ППО С-400, може прискорити ухвалення Ізраїлем рішення про удари по ядерних об'єктах.

У вересні 2023 року США та Ізраїль під час навчань відпрацювали удари по ядерних об'єктах Ірану.

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Іран