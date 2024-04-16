МАГАТЕ стурбоване намірами Ізраїлю вдарили по ядерних об'єктах Ірану

Ядерні об'єкти Ірану

Починаючи з 2011 року, МАГАТЕ висловлює занепокоєння можливим військовим виміром ядерної програми Ірану. Відтоді було оприлюднено ряд доповідей, в яких йшлося про цю можливість.

2 січня 2021 року влада Ірану офіційно повідомила МАГАТЕ про намір збагачувати уран до 20%. А вже 4 січня на іранському ядерному об'єкті у Фордо почався процес збагачення урану на рівні 20%.

7 січня офіційний представник Організації атомної енергії Ірану Бехруза Камальванді, заявив, що Іран може "спокійно" довести збагачення урану до 90%.

Восени 2022 року іранська влада почала масове нарощення можливостей зі збагачення урану, використовуючи центрифуги на підземному заводі в Натанзі.

У березні цього року МАГАТЕ підтвердило виявлення в Ірані збагаченого урану, близького за концентрацією до придатного для виготовлення зброї.

У березні видання Bloomberg повідомляло, що перспектива отримання Іраном російських систем ППО С-400, може прискорити ухвалення Ізраїлем рішення про удари по ядерних об'єктах.

У вересні 2023 року США та Ізраїль під час навчань відпрацювали удари по ядерних об'єктах Ірану.

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