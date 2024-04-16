МАГАТЭ обеспокоено намерениями Израиля ударить по ядерным объектам Ирана

Ядерные объекты Ирана

Начиная с 2011 года, МАГАТЭ выражает обеспокоенность возможным военным измерением ядерной программы Ирана. С тех пор был обнародован ряд докладов, в которых говорилось об этой возможности.

2 января 2021 года власти Ирана официально уведомили МАГАТЭ о намерении обогащать уран до 20%. А уже 4 января на иранском ядерном объекте в Фордо начался процесс обогащения урана на уровне 20%.

7 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, заявил, что Иран может "спокойно" довести обогащение урана до 90%.

Осенью 2022 года иранские власти начали массовое наращивание возможностей по обогащению урана, используя центрифуги на подземном заводе в Натанзе.

В марте этого года МАГАТЭ подтвердило обнаружение в Иране обогащенного урана, близкого по концентрации к пригодному для изготовления оружия.

В марте издание Bloomberg сообщало, что перспектива получения Ираном российских систем ПВО С-400, может ускорить принятие Израилем решения об ударах по ядерным объектам.

В сентябре 2023 года США и Израиль во время учений отработали удары по ядерным объектам Ирана.

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