Ізраїль може завдати удару по ядерним об'єктам Ірану до отримання С-400 від Росії, - Bloomberg

Росія публічно не заявляла, чи постачатиме вона зброю, але Москва і Тегеран зблизилися після вторгнення Москви в Україну. Для розгортання С-400 потрібно менше двох років.

"Чим довше ви чекаєте, тим складніше це стає, - сказав прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху про удар по Ірану на конференції з безпеки в Тель-Авіві минулого тижня. - Ми дуже довго чекали. Я можу сказати вам, що зроблю все, що у моїх силах, щоб запобігти отриманню Іраном ядерної зброї".

Як зазначає Bloomberg, такі відкриті погрози, які щодня надходять з Ізраїлю, є складною сумішшю намірів і повідомлень, спрямованих на Тегеран і Вашингтон, хоча Ізраїль бомбив ядерні об'єкти в Іраку в 1981 році і в Сирії в 2007 році.

Росія запропонувала Ірану "безпрецедентну співпрацю в галузі оборони, у тому числі щодо ракет, електроніки та протиповітряної оборони" і може надати Тегерану винищувачі, заявив минулого тижня офіційний представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Занепокоєння ядерною програмою Ірану зросло після того, як міжнародні спостерігачі виявили уран, збагачений до 84% чистоти - трохи нижче 90%, необхідних для зброї. За словами високопоставленого ізраїльського чиновника та колишнього високопосадовця США, до кінця 2023 року в Ірану буде достатньо урану, збагаченого до 60%, для виробництва 10 бомб.

Ізраїль, як і раніше, сподівається, що США очолять будь-який можливий удар, і хоча адміністрація Байдена не виключає військових дій, вона віддає перевагу дипломатії.

Іран звинувачує Ізраїль у вбивстві своїх учених-ядерників, зовсім недавно, наприкінці 2020 року, а також у кібертаці та диверсіях на ядерних об'єктах. Ізраїль публічно не визнає їх, але вони широко визнаються офіційними особами як у США, так і в Ізраїлі.