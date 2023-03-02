ua ru
Чт, 02 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ізраїль може завдати удару по ядерним об'єктам Ірану до отримання С-400 від Росії, - Bloomberg

Новость на русском →
Іран, Четвер 02 березня 2023 11:27
Ізраїль може завдати удару по ядерним об'єктам Ірану до отримання С-400 від Росії, - Bloomberg Фото: Ізраїль може атакувати ядерні об'єкти Ірану до отримання С-400 (mil.ru)
Автор: Олександр Білоус

Перспектива того, що Іран отримає російські системи ППО С-400, може прискорити ухвалення Ізраїлем рішення щодо ударів по ядерних об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Росія публічно не заявляла, чи постачатиме вона зброю, але Москва і Тегеран зблизилися після вторгнення Москви в Україну. Для розгортання С-400 потрібно менше двох років.

"Чим довше ви чекаєте, тим складніше це стає, - сказав прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху про удар по Ірану на конференції з безпеки в Тель-Авіві минулого тижня. - Ми дуже довго чекали. Я можу сказати вам, що зроблю все, що у моїх силах, щоб запобігти отриманню Іраном ядерної зброї".

Як зазначає Bloomberg, такі відкриті погрози, які щодня надходять з Ізраїлю, є складною сумішшю намірів і повідомлень, спрямованих на Тегеран і Вашингтон, хоча Ізраїль бомбив ядерні об'єкти в Іраку в 1981 році і в Сирії в 2007 році.

Росія запропонувала Ірану "безпрецедентну співпрацю в галузі оборони, у тому числі щодо ракет, електроніки та протиповітряної оборони" і може надати Тегерану винищувачі, заявив минулого тижня офіційний представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Занепокоєння ядерною програмою Ірану зросло після того, як міжнародні спостерігачі виявили уран, збагачений до 84% чистоти - трохи нижче 90%, необхідних для зброї. За словами високопоставленого ізраїльського чиновника та колишнього високопосадовця США, до кінця 2023 року в Ірану буде достатньо урану, збагаченого до 60%, для виробництва 10 бомб.

Ізраїль, як і раніше, сподівається, що США очолять будь-який можливий удар, і хоча адміністрація Байдена не виключає військових дій, вона віддає перевагу дипломатії.

Іран звинувачує Ізраїль у вбивстві своїх учених-ядерників, зовсім недавно, наприкінці 2020 року, а також у кібертаці та диверсіях на ядерних об'єктах. Ізраїль публічно не визнає їх, але вони широко визнаються офіційними особами як у США, так і в Ізраїлі.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило виявлення в Ірані збагаченого урану, близького за концентрацією до придатного для виготовлення зброї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Іран
NEWS
ЗСУ відбили 170 атак окупантів: у Генштабі назвали основні напрямки
ЗСУ відбили 170 атак окупантів: у Генштабі назвали основні напрямки
DAILY
Російський хаос у Кишиневі. Що відбувається у Молдові і чи є загроза Україні
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Російський хаос у Кишиневі. Що відбувається у Молдові і чи є загроза Україні