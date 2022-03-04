МАГАТЭ срочно проведет проверку АЭС в Украине

Международное агентство по атомной энергии после обстрелов ЗАЭС решило в экстренном порядке проверить объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

Добавим, после обстрелов и пожара на Запорожской АЭС в городе Энергодар отсутствует теплоснабжение.

Также предполагается провести проверку в зоне ЧАЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство планирует прибыть в Украину для проверки АЭС в связи с обстрелом оккупантами Запорожской атомной станции.

Ранее сообщалось, что среди персонала Запорожской АЭС погибших и раненых нет.

Также писали, что радиационный фон на Запорожской АЭС в норме.

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