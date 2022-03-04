RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

МАГАТЕ терміново проведе перевірку АЕС в Україні

Автор: Людмила Жукова

Міжнародне агентство з атомної енергії після обстрілів ЗАЕС вирішило в екстреному порядку перевірити об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що агентство планує прибути в Україну для перевірки АЕС у зв'язку з обстрілом окупантами Запорізької атомної станції.

Також передбачається провести перевірку в зоні ЧАЕС.

Додамо, після обстрілів та пожежі на Запорізькій АЕС у місті Енергодар відсутнє теплопостачання.

Зазначається, що орієнтована дата відновлення теплопостачання – 5 березня.

Раніше повідомлялося, що серед персоналу Запорізької АЕС загиблих і поранених немає.

Також писали, що радіаційний фон на Запорізькій АЕС у нормі.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
МАГАТЭ