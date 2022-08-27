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Не только ядерная катастрофа. Стали известны другие риски из-за обстрелов ЗАЭС

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Энергодар, Суббота 27 августа 2022 13:05
Не только ядерная катастрофа. Стали известны другие риски из-за обстрелов ЗАЭС Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки российские военные в очередной раз обстреляли площадку ЗАЭС. Кроме ядерной опасности обстрелы Запорожской АЭС угрожают и другими ЧП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

"В результате периодических обстрелов повреждения испытала инфраструктура станции, существуют риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным энергетиков, оккупанты готовясь к приезду миссии МАГАТЭ, усилили давление на персонал ЗАЭС - для неразглашения ими свидетельств о преступлениях оккупантов на станции и использовании ее в качестве военной базы.

Напомним, что впервые в истории ЗАЭС была отключена от энергосети. Позже станцию удалось подключить снова.

В Госдепе США призвали создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС.

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Запорожская АЭС
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