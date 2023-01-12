МАГАТЕ розмістить своїх інспекторів на всіх українських АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) має намір у ході візиту голови агентства Рафаеля Гроссі до України розмістити своїх інспекторів на всіх українських атомних електростанціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Зазначено, що експерти вестимуть моніторинг режиму безпеки в умовах війни та ударів по енергосистемі України, які безпосередньо впливають на роботу атомних електростанцій.

Як повідомляє видання, МАГАТЕ планує розмістити двох чи трьох спостерігачів на Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі прибуде з візитом до України. Після цього планує відвідати Росію.

Також раніше ми писали, що за словами Гроссі, домовитися про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем росіян, стає дедалі складніше.

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