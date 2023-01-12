МАГАТЭ разместит своих инспекторов на всех украинских АЭС

Как сообщает издание, МАГАТЭ планирует разместить двух или трех наблюдателей на Ровенской, Хмельницкой, Южно-Украинской, а также на Чернобыльской АЭС.

Отмечено, что эксперты будут вести мониторинг режима безопасности в условиях войны и ударов по энергосистеме Украины, непосредственно влияющих на работу атомных электростанций.