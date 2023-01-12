МАГАТЭ разместит своих инспекторов на всех украинских АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено в ходе визита главы агентства Рафаэля Гросси в Украину разместить своих инспекторов на всех украинских атомных электростанциях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как сообщает издание, МАГАТЭ планирует разместить двух или трех наблюдателей на Ровенской, Хмельницкой, Южно-Украинской, а также на Чернобыльской АЭС.
Отмечено, что эксперты будут вести мониторинг режима безопасности в условиях войны и ударов по энергосистеме Украины, непосредственно влияющих на работу атомных электростанций.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси прибудет с визитом в Украину. После этого планирует посетить Россию.
Также ранее мы писали, что, по словам Гросси, договориться о создании зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС, которая временно находится под контролем россиян, становится все сложнее.
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