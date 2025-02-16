МАГАТЕ провело перевірку на ЧАЕС після атаки дрона: що з пожежами та рівнем радіації

Так, виходячи з документа, група МАГАТЕ, що працювала на місці, отримала необмежений доступ до місця вибуху і провела обширний обхід для оцінки шкоди Новому безпечному конфайнменту (НБК), де безпілотник, що впав, пробив дірку в даху великої арочної споруди, побудованої для запобігання будь-якого радіоактивного викиду з пошкодженого реактора і захисту його від зовнішніх небезпек.

"Це був, безсумнівно, дуже серйозний інцидент, коли безпілотник вдарив і пошкодив велику захисну конструкцію на великому ядерному об'єкті", - констатував гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Наслідки атаки дрона на ЧАЕС

Члени групи МАГАТЕ зазначили, що велику площу зачепило ударом безпілотника і подальшою пожежею. Група підтвердила, що як зовнішнє, так і внутрішнє облицювання арки НБК було пробито, утворивши отвір діаметром близько шести метрів, а також пошкодивши частину обладнання та електричні кабелі.

"Однак структурні опорні балки, мабуть, не зазнали серйозних пошкоджень", - констатують фахівці МАГАТЕ.

Рівень радіації

Незважаючи на значну шкоду, завдану ударом дрона, група МАГАТЕ була проінформована, що рівень радіації на об'єкті не змінився.

"Це також підтвердили власні вимірювання групи, які засвідчили нормальні значення потужності дози поблизу НБК порівняно з тими, які МАГАТЕ зафіксувало з моменту встановлення постійної присутності на об'єкті трохи більше ніж два роки тому", - йдеться в документі.

Гасіння пожеж триває

За даними ДАЗВ на 15 лютого, продовжується гасіння загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки НБК.

"Працює три ствола для гасіння на висоті 87 м з подальшим змочуванням утеплювача та мембрани. Проводяться роботи верхолазами для часткового розкривання конструкцій Арки НБК та заповнення пустот вогнегасними речовинами під покрівлею будівлі", - йдеться у повідомленні.

До місця залучено 20 одиниць техніки та 84 працівників ДСНС.

У звіті МАГАТЕ уточнюється і те, що триваючі зусилля з гасіння та запобігання поширенню пожеж, що залишилися, причиною яких, мабуть, стали легкозаймисті матеріали в обшивці даху, затримали початок робіт з усунення ушкоджень НБК, які було завершено у 2019 році на саркофазі, зведеному одразу після аварії майже чотири десятиліття тому.

Команді МАГАТЕ також показали частину уламків дрона, що залишилися на місці, включно з частинами крил. Пошкоджений дрон був витягнутий українськими фахівцями і відвезений для подальшого аналізу.

Команді повідомили, що планується встановити додаткові датчики для вимірювання потужності дози і концентрації аерозолю поблизу зони впливу безпілотника.

"Однак це завдання не може бути виконано доти, доки пожежі, що залишилися, не будуть повністю ліквідовані, щоб уникнути пошкодження датчиків", - резюмують фахівці.