МАГАТЭ провело проверку на ЧАЭС после атаки дрона: что с пожарами и уровнем радиации

Так, исходя из документа, группа МАГАТЭ, работавшая на месте, получила неограниченный доступ к месту взрыва и провела обширный обход для оценки ущерба Новому безопасному конфайнменту (НБК), где упавший беспилотник, пробил дыру в крыше большого арочного сооружения, построенного для предотвращения любого радиоактивного выброса из поврежденного реактора и защиты его от внешних опасностей.

"Это был, несомненно, очень серьезный инцидент, когда беспилотник ударил и повредил большую защитную конструкцию на крупном ядерном объекте", - констатировал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Последствия атаки дрона на ЧАЭС

Члены группы МАГАТЭ отметили, что большая площадь была затронута ударом беспилотника и последующим пожаром. Группа подтвердила, что как внешняя, так и внутренняя облицовка арки НБК была пробита, образовав отверстие диаметром около шести метров, а также повредив часть оборудования и электрические кабели.

"Однако структурные опорные балки, по-видимому, не получили серьезных повреждений", - констатируют специалисты МАГАТЭ.

Уровень радиации

Несмотря на значительный ущерб, нанесенный ударом дрона, группа МАГАТЭ была проинформирована, что уровень радиации на объекте не изменился.

"Это также подтвердили собственные измерения группы, которые показали нормальные значения мощности дозы вблизи НБК по сравнению с теми, которые МАГАТЭ зафиксировало с момента установления постоянного присутствия на объекте чуть более двух лет назад", - говорится в документе.

Тушение пожаров продолжается

По данным ГАЗО на 15 февраля, продолжается тушение возгорания заполнителя внешней обшивки Арки НБК.

"Работает три ствола для тушения на высоте 87 м с последующим смачиванием утеплителя и мембраны. Проводятся работы верхолазами для частичного вскрытия конструкций Арки НБК и заполнения пустот огнетушащими веществами под кровлей здания", - говорится в сообщении.

К месту привлечено 20 единиц техники и 84 работника ГСЧС.

В отчете МАГАТЭ уточняется и то, что продолжающиеся усилия по тушению и предотвращению распространения оставшихся пожаров, причиной которых, по-видимому, стали легковоспламеняющиеся материалы в обшивке крыши, задержали начало работ по устранению повреждений НБК, которые были завершены в 2019 году на саркофаге, возведенном сразу после аварии почти четыре десятилетия назад.

Команде МАГАТЭ также показали часть обломков дрона, оставшихся на месте, включая части крыльев. Поврежденный дрон был извлечен украинскими специалистами и увезен для дальнейшего анализа.

Команде сообщили, что планируется установить дополнительные датчики для измерения мощности дозы и концентрации аэрозоля вблизи зоны воздействия беспилотника.

"Однако эта задача не может быть выполнена до тех пор, пока оставшиеся пожары не будут полностью ликвидированы, чтобы избежать повреждения датчиков", - резюмируют специалисты.