На двох українських АЕС провели неоголошені інспекції: які результати

Міжнародне агентство з атомної енергії провело неанонсовані інспекції на Рівненській та Хмельницькій АЕС 18 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну інспекцію ядерного регулювання.

Інспекції проводились в рамках угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Перевірки здійснювали інспектори Агентства за участі інспекторів Держатомрегулювання.

Інспекції здійснювались з метою перевірки відсутності незаявленого ядерного матеріалу. Зауважень від інспекторів МАГАТЕ не було.

Нагадаємо, 29 березня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав окуповану Запорізьку АЕС. Він заявив, що МАГАТЕ розробляє нову концепцію захисту ЗАЕС, яка передбачає звуження зони безпеки навколо станції.

Також Гроссі зазначив, що Запорізьку АЕС неможливо захистити, оскільки біля станції збільшилась кількість військ.

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