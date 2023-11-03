МАГАТЕ провела тринадцяту ротацію групи експертів на Запорізькій АЕС

За даними МАГАТЕ, остання ротація відбулась у четвер, 2 листопада.

"Цього тижня нова група експертів МАГАТЕ перетнула лінію фронту, щоб продовжити моніторинг ядерної безпеки на Запорізькій АЕС в Україні. Це вже 13-та така місія з того часу, як МАГАТЕ створило постійну присутність минулого року для запобігання ядерній аварії під час конфлікту", - сказано у повідомленні.

Ситуація на ЗАЕС

Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку повномасштабного вторгнення. Інтервенти не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують сховища для зберігання техніки та розташування живої сили. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

Нещодавно через злочинні дії російських окупантів на Запорізькій атомній електростанції на четвертому енергоблоці стався інцидент із витоком води з першого контуру до другого. Радіологічного викиду в довкілля не було.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що РФ може створити умови, які спричинять ядерний інцидент після деокупації Запорізької АЕС українськими захисниками.

У липні експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили протипіхотні міни на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

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