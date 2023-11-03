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МАГАТЭ провела тринадцатую ротацию группы экспертов на Запорожской АЭС

Фото: ЗАЭС (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Международное агентство по атомной энергии провело тринадцатую ротацию своей миссии на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ.

По данным МАГАТЭ, последняя ротация произошла в четверг, 2 ноября.

"На этой неделе новая группа экспертов МАГАТЭ пересекла линию фронта, чтобы продолжить мониторинг ядерной безопасности на Запорожской АЭС в Украине. Это уже 13-я такая миссия с тех пор, как МАГАТЭ создало постоянное присутствие в прошлом году для предотвращения ядерной аварии во время конфликта", - сказано в сообщении.

Ситуация на ЗАЭС

Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале полномасштабного вторжения. Интервенты не только нарушают режим эксплуатации станции, но используют хранилища для хранения техники и расположения живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Недавно из - за преступных действий российских кафиров на Запорожской атомной электростанции на четвертом энергоблоке произошел инцидент с утечкой воды из первого контура до второго. Радиологического выброса в окружающую среду не было.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что РФ может создать условия, которые повлекут за собой ядерный инцидент после деоккупации Запорожской АЭС украинскими защитниками.

В июле эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили противопехотные мины на периферии площадки Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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Запорожская АЭСМАГАТЭ