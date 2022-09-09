МАГАТЭ призвало немедленного прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Оставшиеся на станции сотрудники МАГАТЭ сообщили Гросси, что энергетическая инфраструктура, питающая Энергодар, была разрушена в результате обстрела распределительного пункта городской теплоэлектростанции. Это привело к полному отключению электроэнергии в Энергодаре - там нет воды, света и даже канализации.

По его словам, учитывая усиление и продолжение обстрелов, существует небольшая вероятность восстановления надежного внешнего электроснабжения Запорожской АЭС, особенно потому, что обстрелы постоянно и неоднократно повреждают энергетическую инфраструктуру.

МАГАТЭ понимает, что "Энергоатом", который больше не уверен в восстановлении электроснабжения за пределами объекта, рассматривает возможность остановить единственный работающий реактор.

Тогда, по словам Гросси, вся электростанция будет полностью зависеть от аварийных дизель-генераторов для обеспечения жизненно важных функций ядерной безопасности. И, как следствие, оператор не сможет повторно запустить реакторы, если не будет надежно восстановлено внешнее электроснабжение.

Он также отметил, что как только инфраструктуру ремонтируют, ее снова повреждают. Гросси сказал, что это совершенно недопустимо.

"Поэтому я настоятельно призываю к немедленному прекращению всех обстрелов во всем районе. Только это обеспечит безопасность обслуживающего персонала и позволит длительно восстановить энергоснабжение Энергодара и электростанции", - сказал он.

Гросси также сказал об абсолютной необходимости создания зоны ядерной безопасности уже сейчас.