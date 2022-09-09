МАГАТЕ закликало негайного припинити обстріли Запорізької АЕС

Співробітники МАГАТЕ, які залишилися на станції, повідомили Гроссі, що енергетична інфраструктура, що живить Енергодар, була зруйнована внаслідок обстрілу розподільчого пункту міської теплоелектростанції. Це призвело до повного відключення електроенергії в Енергодарі - там немає води, світла та навіть каналізації.

За його словами, враховуючи посилення та продовження обстрілів, існує невелика ймовірність відновлення надійного зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС, особливо тому, що обстріли постійно та неодноразово пошкоджують енергетичну інфраструктуру.

МАГАТЕ розуміє, що "Енергоатом", який більше не впевнений у відновленні електропостачання за межами об’єкта, розглядає можливість зупинити єдиний працюючий реактор.

Тоді, за словами Гроссі, вся електростанція повністю залежатиме від аварійних дизель-генераторів для забезпечення життєво важливих функцій ядерної безпеки. І, як наслідок, оператор не зможе повторно запустити реактори, якщо не буде надійно відновлено зовнішнє електропостачання.

Він також зазначив, що як тільки інфраструктуру ремонтують, її знову пошкоджують. Гроссі сказав, що це абсолютно неприпустимо.

"Тому я настійно закликаю до негайного припинення всіх обстрілів у всьому районі. Тільки це забезпечить безпеку обслуговуючого персоналу та дозволить довгостроково відновити енергопостачання Енергодару та електростанції", - сказав він.

Гроссі також сказав про абсолютну необхідність створення зони ядерної безпеки вже зараз.