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У МАГАТЕ визнали, що захоплена окупантами Запорізька АЕС "вийшла з-під контролю"

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Відень, Середа 03 серпня 2022 13:47
У МАГАТЕ визнали, що захоплена окупантами Запорізька АЕС "вийшла з-під контролю" Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міжнародне агентство з атомної енергії визнає, що захоплена російськими військовими Запорізька АЕС "вийшла з-під контролю". Наразі зв'язок з працівниками нестабільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі в інтерв'ю Associated Press.

Він зазначив, що після захоплення на найбільшій в Європі атомній станції були порушені всі принципи ядерної безпеки.

"Те, що поставлено на карту, надзвичайно серйозне та небезпечне", - додав Гроссі.

Гендиректор попередив, що ЗАЕС "повністю вийшла з-під контролю", тому закликає Україну та Росію дозволити експертам відвідати станцію, щоб уникнути катастрофи. Гроссі додав, що зв'язок з персоналом станції часто переривається.

"Існує парадоксальна ситуація, коли станція контролюється Росією, але її український персонал продовжує керувати своїми ядерними операціями, що призводить до неминучих конфліктів та ймовірного насильства", - підкреслив Гроссі.

Що цьому передувало

Варто нагадати, що на початку червня Росія почала готуватися до візиту гендиректора МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Окупанти проводили спеціальні наради з представниками агентства.

Нещодавно Гроссі підтвердив, що делегація МАГАТЕ готова поїхати на ЗАЕС.

Україна розкритикувала керівництво міжнародного агентства та заявила, що це спроба легітимізувати захоплення Росією станції.

Детальніше про ситуацію на найбільшій в Європі АЕС можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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МАГАТЭ Запорожская АЭС
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