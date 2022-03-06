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МАГАТЭ предложило провести встречу РФ и Украины в Чернобыле. Путин требует видеоконференцию

Автор: Валерия Полищук

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе переговоров Макрон передал предложение гендиректора МАГАТЭ провести в чернобыльской зоне встречу МАГАТЭ - РФ - Украина для выработки механизма обеспечения безопасности ядерных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Владимир Путин отметил, что в принципиальном плане эта идея может быть полезной, но стоило бы подумать над тем, чтобы провести такую встречу в формате видеоконференции или в третьей стране", - говорится в сообщении.

Путин сообщил, что российские оккупанты контролируют Чернобыльскую АЭС, чтобы "исключить возможность организации украинскими неонацистами или террористами провокаций, чреватых катастрофическими последствиями".

Ранее глава МАГАТЭ заявил о намерении поехать в Чернобыль для контроля над ситуацией.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир ПутинМАГАТЭЧернобыльУкраинаВойна России против Украины