МАГАТЕ запропонувало провести зустріч РФ і України в Чорнобилі. Путін вимагає відеоконференцію

Президент РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. В ході переговорів Макрон передав пропозицію гендиректора МАГАТЕ провести в Чорнобильській зоні зустріч МАГАТЕ-РФ-Україна для вироблення механізму забезпечення безпеки ядерних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля .

"Володимир Путін зазначив, що в принциповому плані ця ідея може бути корисною, але варто було б подумати над тим, щоб провести таку зустріч у форматі відеоконференції або в третій країні", - йдеться в повідомленні.

Путін повідомив, що російські окупанти контролюють Чорнобильську АЕС, щоб "виключити можливість організації українськими неонацистами або терористами провокацій, що загрожують катастрофічними наслідками".