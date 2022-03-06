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МАГАТЕ запропонувало провести зустріч РФ і України в Чорнобилі. Путін вимагає відеоконференцію

Автор: Валерія Поліщук

Президент РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. В ході переговорів Макрон передав пропозицію гендиректора МАГАТЕ провести в Чорнобильській зоні зустріч МАГАТЕ-РФ-Україна для вироблення механізму забезпечення безпеки ядерних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.

"Володимир Путін зазначив, що в принциповому плані ця ідея може бути корисною, але варто було б подумати над тим, щоб провести таку зустріч у форматі відеоконференції або в третій країні", - йдеться в повідомленні.

Путін повідомив, що російські окупанти контролюють Чорнобильську АЕС, щоб "виключити можливість організації українськими неонацистами або терористами провокацій, що загрожують катастрофічними наслідками".

Раніше глава МАГАТЕ заявив про намір поїхати в Чорнобиль для контролю над ситуацією.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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