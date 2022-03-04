Глава МАГАТЭ заявил о намерении поехать в Чернобыль для контроля над ситуацией
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил о намерении посетить Чернобыль. Он хочет проверить ситуацию на АЭС и убедиться в безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы Международного агентства по атомной энергии.
"Я намерен поехать в Чернобыль как можно скорее, чтобы не ставить под угрозу идею, стоящую за этой моей инициативой как генерального директора МАГАТЭ", - заявил он.
Глава МАГАТЭ добавил, что его намерение заключается в согласовании рамок и компромисса, который обезопасит весь мир от катастрофы.
Напомним, сегодня российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не понимает всех угроз, обстреливая Запорожскую АЭС.
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