В МАГАТЕ повідомили про вибухи й кулеметні черги біля ЗАЕС

Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) чули гучні вибухи біля Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Також повідомили про кулеметні черги, які лунали з території об'єкта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.
Вибухи було чутно близько о 12:45 й 15:45.
Як пише МАГАТЕ, жертв або ж постраждалих не було. У тому ж числі не було жодного впливу на будь-яке обладнання станції.
За словами експертів місії МАГАТЕ, інтенсивність військових дій поблизу ЗАЕС зросла за останню добу.
"Напад на будь-яку атомну електростанцію є абсолютно неприйнятним. У світлі посилення військової активності на ЗАЕС я ще раз закликаю до максимальної стриманості, щоб запобігти очевидній небезпеці для її безпеки, і до суворого дотримання п'яти конкретних принципів, встановлених МАГАТЕ в Раді Безпеки ООН для захисту об'єкта, і семи незамінних стовпів ядерної безпеки під час збройного конфлікту, також визначених МАГАТЕ", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
ЗАЕС, найбільша атомна електростанція Європи, перебуває під контролем російських терористів з березня 2022-го. Регулярні обстріли створюють загрозу для ядерної безпеки України, континенту та всього світу. МАГАТЕ, своєю чергою, продовжує закликати Росію до демілітаризації території станції.
Відомо, що ворог розташовує на ЗАЕС військову техніку та боєприпаси. Зокрема окупанти навіть проводять "навчання" на території станції.
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