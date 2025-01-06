В МАГАТЭ сообщили о взрывах и пулеметных очередях возле ЗАЭС

Взрывы были слышны около 12:45 и 15:45.

Как пишет МАГАТЭ, жертв или же пострадавших не было. В том же числе не было никакого влияния на любое оборудование станции.

По словам экспертов миссии МАГАТЭ, интенсивность военных действий вблизи ЗАЭС возросла за последние сутки.

"Нападение на любую атомную электростанцию является абсолютно неприемлемым. В свете усиления военной активности на ЗАЭС я еще раз призываю к максимальной сдержанности, чтобы предотвратить очевидную опасность для ее безопасности, и к строгому соблюдению пяти конкретных принципов, установленных МАГАТЭ в Совете Безопасности ООН для защиты объекта, и семи незаменимых столпов ядерной безопасности во время вооруженного конфликта, также определенных МАГАТЭ", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Оккупация ЗАЭС

ЗАЭС, крупнейшая атомная электростанция Европы, находится под контролем российских террористов с марта 2022-го. Регулярные обстрелы создают угрозу для ядерной безопасности Украины, континента и всего мира. МАГАТЭ, в свою очередь, продолжает призывать Россию к демилитаризации территории станции.

Известно, что враг располагает на ЗАЭС военную технику и боеприпасы. В частности оккупанты даже проводят "учения" на территории станции.