В МАГАТЕ повідомили про вибухи й кулеметні черги біля ЗАЕС

Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) чули гучні вибухи біля Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Також повідомили про кулеметні черги, які лунали з території об'єкта.

Вибухи було чутно близько о 12:45 й 15:45.

Як пише МАГАТЕ, жертв або ж постраждалих не було. У тому ж числі не було жодного впливу на будь-яке обладнання станції.

За словами експертів місії МАГАТЕ, інтенсивність військових дій поблизу ЗАЕС зросла за останню добу.

"Напад на будь-яку атомну електростанцію є абсолютно неприйнятним. У світлі посилення військової активності на ЗАЕС я ще раз закликаю до максимальної стриманості, щоб запобігти очевидній небезпеці для її безпеки, і до суворого дотримання п'яти конкретних принципів, встановлених МАГАТЕ в Раді Безпеки ООН для захисту об'єкта, і семи незамінних стовпів ядерної безпеки під час збройного конфлікту, також визначених МАГАТЕ", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.