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МАГАТЭ поддержало решение Японии о сбросе воды в океан из Фукусимы

Автор: Игорь Литвиненко

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси поприветствовал решение Японии о сбросе очищенной воды из атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1" в океан. МАГАТЭ готово предоставить техническую поддержку в мониторинге и проверке безопасности плана.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

По словам Гросси, выбранный Японией метод сброса воды технически осуществим и соответствует международной практике.

"Сегодняшнее решение правительства Японии является важной вехой, которая поможет проложить путь для дальнейшего прогресса в выводе из эксплуатации АЭС "Фукусима". Резервуары с водой занимают большие площади объекта, и… удаление очищенной воды безопасным и прозрачным образом с участием всех заинтересованных сторон, имеет ключевое значение для устойчивости этих работ по выводу из эксплуатации", - заявил гендиректор МАГАТЭ.

Напомним, ранее правительство Японии заявило о готовности сбросить воду из Фукусимы в океан. В Японии отмечают, что очищенная вода не будет нести угрозы людям и окружающей среде.

Отметим, в феврале 2021 года на АЭС "Фукусима" обнаружили снижение уровня воды в защитных корпусах первого и третьего реакторов АЭС. Это могло произойти из-за землетрясения.

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Новости Украины МАГАТЭЯпонияФукусима
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