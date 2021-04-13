МАГАТЕ підтримало рішення Японії про скидання води в океан з Фукусіми

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі привітав рішення Японії про скидання очищеної води з атомної електростанції (АЕС) "Фукусіма-1" в океан. МАГАТЕ готовий надати технічну підтримку в моніторингу і перевірки безпеки плану.

"Сьогоднішнє рішення уряду Японії є важливою віхою, яка допоможе прокласти шлях для подальшого прогресу у виведенні з експлуатації АЕС "Фукусіма". Резервуари з водою займають великі площі об'єкта, і... видалення очищеної води безпечним і прозорим чином з участю всіх зацікавлених сторін, має ключове значення для стійкості цих робіт з виведення з експлуатації", - заявив гендиректор МАГАТЕ.

Нагадаємо, раніше уряд Японії заявив про готовність скинути воду з Фукусіми в океан. В Японії відзначають, що очищена вода не буде нести загрози людям та навколишньому середовищу.

Відзначимо, в лютому 2021 року на АЕС "Фукусіма" виявили зниження рівня води в захисних корпусах першого і третього реакторів АЕС. Це могло відбутися через землетрус.