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МАГАТЕ підтримало рішення Японії про скидання води в океан з Фукусіми

Автор: Ігор Литвиненко

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі привітав рішення Японії про скидання очищеної води з атомної електростанції (АЕС) "Фукусіма-1" в океан. МАГАТЕ готовий надати технічну підтримку в моніторингу і перевірки безпеки плану.

Про це повідомляє прес-служба МАГАТЕ.

За словами Гроссі, вибраний Японією метод скидання води технічно здійсненний і відповідає міжнародній практиці.

"Сьогоднішнє рішення уряду Японії є важливою віхою, яка допоможе прокласти шлях для подальшого прогресу у виведенні з експлуатації АЕС "Фукусіма". Резервуари з водою займають великі площі об'єкта, і... видалення очищеної води безпечним і прозорим чином з участю всіх зацікавлених сторін, має ключове значення для стійкості цих робіт з виведення з експлуатації", - заявив гендиректор МАГАТЕ.

Нагадаємо, раніше уряд Японії заявив про готовність скинути воду з Фукусіми в океан. В Японії відзначають, що очищена вода не буде нести загрози людям та навколишньому середовищу.

Відзначимо, в лютому 2021 року на АЕС "Фукусіма" виявили зниження рівня води в захисних корпусах першого і третього реакторів АЕС. Це могло відбутися через землетрус.

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Новини України МАГАТЭЯпоніяФукусима
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