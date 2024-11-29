МАГАТЕ: після російського масованого удару три АЕС в Україні знизили виробництво енергії

В МАГАТЕ зазначили, що дана ситуація після нових російських атак на енергетичну інфраструктуру України ще більше поставила під загрозу ядерну безпеку на тлі війни.

За словами Гроссі, вдруге менш ніж за два тижні Хмельницька, Рівненська та Південно-Українська АЕС знизили рівень потужності "як запобіжний крок" під час російської масованої атаки із використанням ракет і дронів.

Одночасно з цим на трьох об’єктах лунала сигналізація про повітряну атаку, розповів він.

Крім того, додав Гроссі, дві команди МАГАТЕ в Україні були змушені шукати укриття під час повітряного нападу.

Зниження потужності на реакторах і ризик для ядерної безпеки

Зазначається, що всього на діючих АЕС в Україні дев'ять реакторів, і всі вони знизили потужність.

Також був відключений від мережі один реактор Рівненської АЕС. Між тим атомні електростанції продовжували отримувати зовнішню електроенергію, навіть попри те, що майданчик на Хмельницькій АЕС "втратив підключення до двох своїх ліній електропередач".

"Енергетична інфраструктура України є надзвичайно крихкою та вразливою, що ставить ядерну безпеку під великий ризик. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості в районах з великими ядерними енергетичними об'єктами та іншими об'єктами, від яких вони залежать", - наголосив Гроссі.

Вплив російських атак на підстанції

На тлі російської масованої атаки 28 листопада повідомлень про прямі пошкодження АЕС не надходили. Між тим українська сторона поінформувала МАГАТЕ, що удари знову вплинули на електричні підстанції, які АЕС використовують як для передачі, так і для отримання електроенергії за межами майданчика.

Ці підстанції, визначені МАГАТЕ як важливі для ядерної безпеки, були пошкоджені під час попередніх атак, зокрема в серпні, зауважили в Агентстві

Команди МАГАТЕ відвідали 7 підстанцій, розташованих за межами АЕС по всій Україні, у вересні та жовтні, щоб оцінити ситуацію після російських ударів у серпні. Тоді були виявлені "великі пошкодження".

Як розповів минулого тижня Гроссі, представники МАГАТЕ тоді дійшли висновків, що спроможність мережі забезпечити надійне електропостачання України за межами майданчика АЕС "була значно скорочена".

"МАГАТЕ продовжуватиме оцінювати ступінь пошкодження об'єктів і ліній електропередач, які є важливими для ядерної безпеки. МАГАТЕ продовжуватиме робити все від нього залежне, щоб зменшити ризик ядерного інциденту під час цієї трагічної війни", - заявив гендиректор Агентства 28 листопада.

"Крихкість електромережі"

АЕС потребують надійного підключення до мережі як для розподілу електроенергії, яку вони виробляють, так і для отримання зовнішньої енергії для охолодження реактора.

В МАГАТЕ звертають увагу, що дедалі більша "крихкість електромережі" була однією з головних проблем ядерної безпеки протягом усього збройного конфлікту.

"Генеральний директор неодноразово наголошував на важливості дотримання семи незамінних основ ядерної безпеки, одна з яких стверджує, що для всіх ядерних об'єктів має бути безпечне електропостачання за межами майданчика від мережі", - додають в МАГАТЕ.

Масований удар РФ по Україні 28 листопада

Нагадаємо, російські загарбники вночі та під ранок 28 листопада запустили по Україні під час комбінованої атаки загалом 188 ракет та ударних безпілотників. Ціллю ворожого обстрілу стали енергетичні об'єкти України.

Як розповіли в командуванні Повітряних сил ЗСУ, завдяки роботі ППО вдалося збити 76 крилатих ракет та 35 ударних дронів.

Після російської масованої атаки у низці областей України почалися проблеми з електропостачанням. Детально про наслідки ворожого обстрілу - читайте в нашому окремому матеріалі.

Додамо, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в коментарі РБК-Україна розповів, що окупанти за допомогою масованого обстрілу намагалися відрізати атомні електростанції від енергосистеми України. За його словами, це ворогу вдалося лише частково.