У МАГАТЕ підтвердили переведення четвертого енергоблоку на ЗАЕС у "гарячий зупин"

Запорізька АЕС після ремонту знову використовує реакторний блок номер 4, його перевели в режим "гарячий зупин".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву Міжнародне агентство з атомної енергії.

"Українська Запорізька атомна електростанція знову використовує четвертий реакторний блок для вироблення пари на об'єкті після ремонту витоку води, виявленого в середині серпня", - сказав генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі.

За його словами, завершивши минулої суботи переведення 4-го енергоблока з "холодного зупину" на "гарячий", ЗАЕС перевела 6-й енергоблок, який тимчасово виробляв таку пару під час ремонтних робіт, у "холодний зупин", якого було досягнуто вчора вранці.

Що цьому передувало

Сьогодні "Енергоатом" заявив, що недотримання російськими загарбниками вимог ліцензії Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції збільшує ймовірність радіаційної аварії.

Зокрема повідомляється, що окупанти на ЗАЕС вивели четвертий енергоблок зі стану "холодний зупин" у "гарячий зупин". Натомість шостий енергоблок, за інформацією МАГАТЕ, виводять з "гарячого" стану в "холодний".

"Перебування російських військових, зброї та важкої техніки на майданчику Запорізької АЕС, а також недотримання вимог ліцензій Держатомрегулювання веде до неминучої деградації обладнання та систем станції, важливих для безпеки. Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії", - наголосив президент "Енергоатому" Петро Котін.

Ситуація на ЗАЕС

Нещодавно на ЗАЕС сталася чергова аварія. Існував ризик зупинення роботи одного з енергоблоків. Крім того, українські офіційні особи неодноразово повідомляли про ризики теракту на станції.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що РФ може створити умови, які спричинять ядерний інцидент після деокупації Запорізької АЕС українськими захисниками.

Також Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької атомної електростанції під повний контроль України.