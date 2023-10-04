Дії окупантів на ЗАЕС збільшують ймовірність радіаційної аварії, - "Енергоатом"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

Зокрема повідомляється, що окупанти на ЗАЕС вивели четвертий енергоблок зі стану "холодний зупин" у "гарячий зупин". Натомість шостий енергоблок, за інформацією МАГАТЕ, виводять з "гарячого" стану в "холодний".

"Перебування російських військових, зброї та важкої техніки на майданчику Запорізької АЕС, а також недотримання вимог ліцензій Держатомрегулювання веде до неминучої деградації обладнання та систем станції, важливих для безпеки. Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії", - наголосив президент "Енергоатома" Петро Котін.

Він нагадав, що виконання ліцензійних вимог експлуатації атомних енергоблоків є запорукою безпечної експлуатації АЕС, а це безпека персоналу, населення та довкілля.

Котін також додав, що "ліцензійні вимоги ґрунтуються не тільки на положеннях правил та норм, що діють в Україні, а ще й враховують багаторічний вітчизняний та міжнародний досвід експлуатації атомних станцій".

Зазначається, що відповідно до вимог ліцензій Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків ЗАЕС, до яких у червні поточного року були внесені зміни, всі енергоблоки станції мають перебувати виключно у стані "холодний зупин". Переведення енергоблоків у більш небезпечний стан "гарячий зупин" - заборонено.

"Такі вимоги до експлуатації енергоблоків ЗАЕС були висунуті через відсутність своєчасного та якісного технічного обслуговування та необхідних поточних ремонтів обладнання протягом всього часу окупації станції. Але фейкова адміністрація нехтує не тільки законними вимогами легітимного оператора та регулятора, а й здоровим глуздом", - наголосив Котін.

В "Енергоатомі" нагадали, що такі дії окупантів вже призвели до низки аварійних ситуацій. Зокрема, на четвертому енергоблоці внаслідок його розігріву відбулось протікання води з першого до другого контуру, що є порушенням одного з бар’єрів на шляху розповсюдження радіоактивного забруднення.

Аналогічна ситуація сталась і під час спроби загарбників "розігріти" шостий енергоблок. Крім того, його переведення в "гарячий" стан спричинило значне збільшення кількості рідких радіоактивних відходів на майданчику, що несе потенційну шкоду для персоналу, населення та навколишнього середовища.

Ситуація на ЗАЕС

Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку повномасштабного вторгнення. Інтервенти не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують сховища для зберігання техніки та розташування живої сили. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

Нагадаємо, нещодавно на ЗАЕС сталася чергова аварія. Існував ризик зупинення роботи одного з енергоблоків. Крім того, українські офіційні особи неодноразово повідомляли про ризики теракту на станції.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що РФ може створити умови, які спричинять ядерний інцидент після деокупації Запорізької АЕС українськими захисниками.

Також Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької атомної електростанції під повний контроль України.