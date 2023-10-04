В МАГАТЭ подтвердили перевод четвертого энергоблока на ЗАЭС в "горячий останов"

Запорожская АЭС после ремонта снова использует реакторный блок номер 4, его перевели в режим "горячий останов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Международное агентство по атомной энергии.

"Украинская Запорожская атомная электростанция снова использует четвертый реакторный блок для выработки пара на объекте после ремонта утечки воды, обнаруженной в середине августа", - сказал генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси.

По его словам, завершив в минувшую субботу перевод 4-го энергоблока с "холодного останова" на "горячий", ЗАЭС перевела 6-й энергоблок, который временно производил такой пар во время ремонтных работ, в "холодный останов", который был достигнут вчера утром.

Что этому предшествовало

Сегодня "Энергоатом" заявил, что несоблюдение российскими захватчиками требований лицензии Госатомрегулирования по эксплуатации энергоблоков временно оккупированной Запорожской атомной электростанции увеличивает вероятность радиационной аварии.

В частности сообщается, что оккупанты на ЗАЭС вывели четвертый энергоблок из состояния "холодный останов" в "горячий останов". Зато шестой энергоблок, по информации МАГАТЭ, выводят из "горячего" состояния в "холодный".

"Пребывание российских военных, оружия и тяжелой техники на площадке Запорожской АЭС, а также несоблюдение требований лицензий Госатомрегулирования ведет к неизбежной деградации оборудования и систем станции, важных для безопасности. Это может привести не только к росту количества отказов оборудования, но и спровоцировать возникновение радиационной аварии", - подчеркнул президент "Энергоатома" Петр Котин.

Ситуация на ЗАЭС

Недавно на ЗАЭС произошла очередная авария. Был риск остановки работы одного из энергоблоков. Кроме того, украинские официальные лица не раз сообщали о рисках теракта на станции.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что РФ может создать условия, которые повлекут за собой ядерный инцидент после деоккупации Запорожской АЭС украинскими защитниками.

Также Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрила резолюцию по немедленному возвращению Запорожской атомной электростанции под полный контроль Украины.