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В МАГАТЭ ответили, существует ли ядерная угроза на ЗАЭС после российских атак

Фото: обстрелы россиянами Запорожской АЭС не привел к ядерной угрозе (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сейчас ядерной угрозы на Запорожской АЭС после последних обстрелов российскими военными нет. Однако фиксируются повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

"На основе информации, предоставленной Украиной, эксперты МАГАТЭ оценили отсутствие непосредственной угрозы ядерной безопасности в результате субботнего инцидента", - отметил Гросси.

В МАГАТЭ отчитываются, что в результате обстрела российскими оккупантами территории ЗАЭС была повреждена внешняя система электроснабжения станции, стены, крыша и окна в зоне хранилища отработанного ядерного топлива и кабели связи, которые являются частью его системы радиационного контроля, что может повлиять на работу трех датчиков.

Кроме того, из-за атак РФ ранения получил украинский охранник ЗАЭС.

В Международном агентстве отмечают, что у видимых повреждений контейнеров с отработанным ядерным топливом или защитного периметра объекта из-за обстрелов зафиксировано не было.

Вместе с тем в МАГАТЭ подчеркнули, что обстрелы РФ 5 и 6 августа нарушили практически все семь незаменимых компонентов ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

В частности, включая те, которые касаются физической целостности атомной электростанции, функционирования систем безопасности и защиты, персонала и внешних источников питания.

Гендиректор МАГАТЭ заявил, что "глубоко обеспокоен ситуацией на ЗАЭС", и подчеркнул, что любые военные действия, которые угрожают ядерной безопасности, должны быть прекращены.

Он также настоял на необходимости присутствия безопасности на территории станции, на которой настаивала Украина.

Напомним, 5 августа россияне дважды обстреляли ЗАЭС, из-за чего появилась угроза распыления радиоактивных веществ.

Добавим, уже на следующий день, 6 августа оккупанты снова обстреляли площадку ЗАЭС. Снаряды попали на территории поблизости со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

Вместе с тем в Украине предупредили, что в случае катастрофы на Запорожской АЭС, последствия будут в десять раз мощнее, чем в Чернобыле.

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Запорожская АЭСМАГАТЭ