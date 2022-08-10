У МАГАТЕ відповіли, чи існує ядерна загроза на ЗАЕС після російських атак

"На основі інформації, наданої Україною, експерти МАГАТЕ оцінили відсутність безпосередньої загрози ядерній безпеці внаслідок суботнього інциденту", - зазначив Гроссі.

У МАГАТЕ звітують, що внаслідок обстрілу російськими окупантами території ЗАЕС було пошкоджено зовнішню систему електропостачання станції, стіни, дах і вікна в зоні сховища відпрацьованого ядерного палива і кабелі зв'язку, які є частиною його системи радіаційного контролю, що може вплинути на роботу трьох датчиків.

Крім того, через атаки РФ поранення отримав український охоронець ЗАЕС.

В міжнародному агенстві зазначають, що у видимих ​​пошкоджень контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом чи захисного периметра об'єкта через обстріли зафіксовано не було.

Разом з тим у МАГАТЕ підкреслили, що обстріли РФ 5 та 6 серпня порушили практично всі сім незамінних компонентів ядерної безпеки на Запорізької АЕС.

Зокрема, включно з тими, що стосуються фізичної цілісності атомної електростанції, функціонування систем безпеки та захисту, персоналу і зовнішніх джерел живлення.

Гендиректор МАГАТЕ заявив, що "глибоко стурбований ситуацією на ЗАЕС", і підкреслив, що будь-які військові дії, які загрожують ядерній безпеці, повинні бути припинені.

Він також наполіг на необхідності присутності безпекової місію на території станції, на якій наполягала Україна.

Нагадаємо, 5 серпня росіяни двічі обстріляли ЗАЕС, через що з'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин.

Додамо, вже наступного дня, 6 серпня окупанти знову обстріляли майданчик ЗАЕС. Снаряди влучили на території поблизу зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Разом з тим в Україні попередили, що у випадку катастрофи на Запорізькій АЕС, наслідки будуть вдесятеро потужніше, ніж в Чорнобилі.

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